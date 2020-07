Benevento, patron Vigorito è cittadino onorario (Di lunedì 27 luglio 2020) Da oggi l'avvocato Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio, neo promosso in serie A, è cittadino onorario di Benevento. Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità la proposta della giunta ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Benevento, cittadinanza onoraria a Vigorito: Il consiglio comunale approva all'unanimità la delibera della giunta g… - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ???? #Benevento su #Sturridge, arriva la conferma del patron #Vigorito I dettagli ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Benevento su #Sturridge, arriva la conferma del patron #Vigorito I dettagli ???? #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato… - BombeDiVlad : ???? #Benevento su #Sturridge, arriva la conferma del patron #Vigorito I dettagli ???? #LeBombeDiVlad #LBDV… - sportli26181512 : Vrenna: '#Crotone, la A è un orgoglio. Luperto piace, a Bernardeschi dico...': Il patron rossoblù dopo la promozion… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento patron

Agenzia ANSA

Da oggi l'avvocato Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio, neo promosso in serie A, è cittadino onorario di Benevento. Il Consiglio comunale ha votato all'unanimità la proposta della giunta ...“Oggi è come se fossi rinato. Sono un cittadino di Benevento e mi sento responsabile verso la mia comunità”. Ha scelto queste parole il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, per commentare ...