Auto: LoJack, solo 1 vettura rubata su 3 viene ritrovata, è record (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 lug. (Labitalia) - Scende per la prima volta al 36% il tasso di recupero delle Auto rubate. Lo scorso anno delle 95.403 vetture sottratte (oltre 261 al giorno e 11 ogni ora), solo 34mila sono state ritrovate. Di oltre 61mila Auto si sono perse le tracce, instradate su mercati esteri o utilizzate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. 1 Auto su 4 è stata rubata in Campania. Panda, 500 e Lancia Ypsilon i modelli preferiti dai ladri. Napoli 'caput furtorum', con oltre 17mila episodi. Continua a crescere l'appeal dei suv che crescono dell'11%: boom dei furti di Nissan Qashqai. Sono questi i principali trend che emergono dal 'Dossier sui furti d'Auto', elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni ... Leggi su liberoquotidiano

