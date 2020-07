Almanacco del 27-07-2020 ore 07:30 (Di lunedì 27 luglio 2020) Almanacco del giorno sabato 25 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giacomo il maggiore e sabato 25 luglio Giacomo che deriva dal greco jacobos da latino iacobus che rendono l’originale ebraico tra le interpretazioni più accreditate sul significato c’è bio ha protetto pure con lui che cammina sulle orme di Dio sono nati oggi Gigi Marzullo Sabina Guzzanti Francesca Chillemi e non facciamo il nostro viaggio nel tempo 25 luglio 1943 cadde il fascismo in seguito alla seduta del Gran Consiglio della notte precedente Benito Mussolini viene costretto a lasciarecarico arrestato 25 luglio del 1968 Papa Paolo Sesto nelle encicliche umane vitae condanna ogni forma di contraccezione e ribadisce come legittima la sua stessa vita coniugale a scopi procreativi 28 luglio e 25 luglio siamo messi bene il 25 luglio 1978 si apre ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 27-07-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedì, 27 Luglio 2020 - - periodicodaily : Almanacco del 27 Luglio #27luglio - InfoCilentoWeb : L'#Almanacco del 27 luglio 2020 - Raff_Napolitano : Nati in questo giorno 27 luglio 1939 - Peppino Di Capri (81 anni fa): Caprese doc, dalla splendida isola del Golfo… -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del L'almanacco del Giunco: il 26 luglio il naufragio dell'Andrea Doria e le nozze di Al Bano e Romina IlGiunco.net Il portiere tolentinate Sorichetti appende i guanti al chiodo a 51 anni: "Quanto tempo fra i pali, è stato incredibile"

4' di lettura 25/07/2020 - Il suo personale “almanacco” è ricco e per certi versi unico. 32 stagioni, oltre 850 presenze, 5 campionati vinti, 2 promozioni, vari spareggi disputati. Le squadre nelle qu ...

L’almanacco del Giunco: il 25 luglio Mussolini viene arrestato e cade il Fascismo

– Alfonso Henriques della contea di Portucale (vassalla del Regno di Castiglia) sconfigge i musulmani nella battaglia di Ourique, dichiara la propria indipendenza e proclama la nascita del Regno del P ...

4' di lettura 25/07/2020 - Il suo personale “almanacco” è ricco e per certi versi unico. 32 stagioni, oltre 850 presenze, 5 campionati vinti, 2 promozioni, vari spareggi disputati. Le squadre nelle qu ...– Alfonso Henriques della contea di Portucale (vassalla del Regno di Castiglia) sconfigge i musulmani nella battaglia di Ourique, dichiara la propria indipendenza e proclama la nascita del Regno del P ...