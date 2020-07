Adriana Volpe è di nuovo single? Caos social, interviene la conduttrice (Di lunedì 27 luglio 2020) Scoppia un Caos social. Alla domanda diretta di un utente, Adriana Volpe interviene a gamba tesa e risponde per mettere in chiaro la situazione definitivamente Fonte foto: FacebookDa quando Adriana Volpe ha abbandonato la casa del Grande Fratello, ormai molti mesi fa, il suo matrimonio è sempre stato al centro del gossip. Proprio la conduttrice aveva ammesso, in tempi non sospetti, che la permanenza nella casa aveva messo a dura prova il rapporto con il marito, riscoprendo in lui comportamenti inediti. Ora la biondissima showgirl è passata alla conduzione del nuovo programma Ogni Mattina, in onda su Tv8. Nonostante ciò, il gossip riguardante il rapporto con l’imprenditore Roberto ... Leggi su chenews

framastronardi : Ho guardato un po’ di volte #ognimattina quello che emerge è una Adriana volpe che per quanto rilanciata dal gfvip… - lobsangkk : RT @ASlash16: Cioè la RAI mantiene Diaco e non Alessandro Greco. Ha Magalli e non Adriana Volpe. Ha perso X Factor, Isola dei Famosi e ora… - infoitcultura : Adriana Volpe perde le staffe in diretta | Carica contro Carmen Di Pietro - tempoweb : #SamanthaTogni accanto a #Magalli ne #ifattivostri. Cosa dice su #AdrianaVolpe #rai #ballandoconlestelle #tv… - pascaziomarco : RT @darveyfeels_: Adriana Volpe sempre bellissima ma in total white un po’ di più ???? #OgniMattina -