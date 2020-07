Viktorija Mihajlovic, bikini da urlo in barca: ma che fisico! (Di domenica 26 luglio 2020) Viktorija Mihajlovic, la figlia dell’allenatore del Bologna, ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra un fisico mozzafiato. Viktorija Mihajlovic (fonte Instagram @vickymiha)Fisico da urlo per la figlia di Mihajlovic. La ragazza grazie ad un costante allenamento e una dieta equilibrata ha un corpo che fa invidia a chiunque. Trascorsi i mesi più difficili, in cui la malattia del padre faceva ancora tanta paura, l’intera famiglia si gode la ritrovata serenità in vacanza. Molti vip quest’anno hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia e anche Viktorija per il momento si trova in Sardegna a Porto Cervo. Proprio in questi giorni sta facendo impazzire i suoi fan tra scatti bollenti e ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic, bikini da urlo in barca: ma che... CheNews.it Viktorija Mihajlovic incanta in costume, i fan impazziscono (FOTO)

Nella serata di ieri Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di una lite con Gian Piero Gasperini nel corso del match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna, dimostrando per l’ennesima volta il su ...

Briga regala un anello ad Arianna Montefiori, potrebbe essere una proposta di matrimonio

“Cos’è?”: Briga regala un anello ad Arianna Montefiori, potrebbe essere una proposta di matrimonio Arianna Montefiori compie 26 anni e Briga, cantante e suo compagno, le regala a sorpresa un anello du ...

Nella serata di ieri Sinisa Mihajlovic si è reso protagonista di una lite con Gian Piero Gasperini nel corso del match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Bologna, dimostrando per l’ennesima volta il su ...“Cos’è?”: Briga regala un anello ad Arianna Montefiori, potrebbe essere una proposta di matrimonio Arianna Montefiori compie 26 anni e Briga, cantante e suo compagno, le regala a sorpresa un anello du ...