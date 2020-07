Veretout di rigore, la Roma supera 2-1 la Fiorentina (Di domenica 26 luglio 2020) Roma – Ultima partita stagionale all’Olimpico per la Roma, che nell’occasione scende in campo con la maglia casalinga della prossima stagione, l’ultima griffata Nike. Ancora indisponibile Ibanez, con Kolarov nuovamente nel terzetto difensivo, rientrano dal primo minuto Veretout a centrocampo e Mkhitaryan e Dzeko in attacco. Nella Fiorentina spazio a Chiesa e Ribery a supporto di Kouame. Meglio le difese degli attacchi Nella prima mezzora abbondante di gioco i giallorossi tengono meglio il campo senza però riuscire a impensierire seriamente la porta difesa da Terracciano, mentre la Fiorentina si limita a qualche ripartenza senza mai arrivare al bersaglio grosso. Allo scadere rigore per la Roma Poco prima del duplice fischio Dzeko lancia ... Leggi su romadailynews

Roma-Fiorentina 2-1: doppio Veretout su rigore, Milenkovic per il momentaneo pareggio

Fiorentina, Iachini: “Rigore? L’arbitro doveva scodellare il pallone, l’ha toccato”

La Fiorentina si è arresa ad una Roma solida ed organizzata, pur non sfigurando sul prato dell’Olimpico. Decisivi i due rigori dell’ex Jordan Veretout ed è proprio sul secondo penalty che il tecnico v ...

