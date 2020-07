Terry Gilliam: "Stavo lavorando a un'idea originale di Stanley Kubrick prima della pandemia" (Di lunedì 27 luglio 2020) Terry Gilliam ha svelato che, prima dell'inizio della pandemia, stava sviluppando un film tratto da un'idea di Stanley Kubrick mai realizzata. Terry Gilliam ha svelato che stava lavorando a un film tratto da un'idea di Stanley Kubrick che non era mai stata realizzata, ma i suoi progetti sono stati ostacolati dalla pandemia. Il filmmaker, intervistato dal quotidiano La Repubblica in occasione del Ventotene Film Festival, ha parlato del progetto le cui riprese avrebbero dovuto iniziare a settembre. Il regista Terry Gilliam ha spiegato: "Stavo lavorando a un film che in ... Leggi su movieplayer

