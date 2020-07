Sable è splendido nel nuovo trailer gameplay ma purtroppo è stato rinviato ancora una volta (Di domenica 26 luglio 2020) Sable è la curiosa creatura realizzata dal piccolo team di Shedworks, un titolo che sin dal suo annuncio ha colpito per la ricercatezza artistica e per delle atmosfere che lasciano a bocca aperta. Abbiamo delle buone notizie sul gioco ma purtroppo ne abbiamo anche di cattive.La buonissima notizia è che Sable è assolutamente vivo e vegeto ed è protagonista di un nuovo video che ci permette di vedere nuove scene del progetto. Il gioco arriverà inizialmente su PC, Xbox One e Xbox Series X ma sul quando arriva quella cattiva notizia a cui accennavamo in partura: Sable è stato rinviato al 2021.Per chi non conoscesse il progetto, si tratta di un gioco esplorativo estremamente colorato, un viaggio di formazione influenzato dalle opere ... Leggi su eurogamer

