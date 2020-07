Roma, non sa di essere positiva al Coronavirus e lo scopre mentre partorisce (Di domenica 26 luglio 2020) Non sapeva di essere positiva al Coronavirus, in quanto completamente asintomatica. I suoi pensieri, poi erano tutti concentrati sul lieto evento che stava per arrivare, la nascita del suo bambino. Ma quando è arrivata al Policlinico Casilino, ormai in preda alle doglie e prossima al parto, grazie ai test resi obbligatori come da disposizione della Regione Lazio è stata individuata la positività al Covid-19. La donna ha potuto partorire in sicurezza al Policlinico Casilino, ma è stata poi trasferita al Covid Center del Policlinico Gemelli. Lei e il bambino sono in buone condizioni di salute. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

