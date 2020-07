Rogue Company: Anteprima, Gameplay Trailer e Screenshot (Di domenica 26 luglio 2020) Il 2020 è indubbiamente l’anno dei free to play competitivi, dopo Hyper Scape, Valorant e molti altri, è il turno di Rogue Company, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Anteprima dopo aver trascorso del tempo con il gioco. Rogue Company è previsto per fine anno come free to play, tuttavia attualmente essendo disponibile in Accesso Anticipato, per giocare avrete bisogno di acquistare uno dei pacchetti su PC o Console. Rogue Company sembra uscito da una software house nuova nel settore, tuttavia non è così, se vi dicessimo SMITE? Ebbene si, si tratta della stessa Hi-Rez. Rogue Company Recensione Rogue Company strizza l’occhio per certi ... Leggi su gamerbrain

