Positivo al Covid va a una festa: 70 in isolamento e 6 positivi (Di domenica 26 luglio 2020) Il coronavirus è tornato nella provincia di Pesaro Urbino. Un focolaio è emerso a Montecopiolo, un paese di mille abitanti, dopo che un Positivo ha partecipato a una festa. Sei le persone contagiate, ...

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Un positivo Covid a Somma Vesuviana, il sindaco: “Chiudo i negozi se vedo gente senza mascherina” Fanpage.it Un bambino tra i positivi del focolaio in Mugello

Obbligo di quarantena per 176 contatti stretti dei nuovi 7 casi positivi individuati. Saccardi: "Contagi legati a eventi privati e non alla movida" BORGO SAN LORENZO — Attenzione alta in Toscana ai ...

Coronavirus, 15 nuovi casi, 7 a Borgo San Lorenzo, nessun decesso

Firenze – In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento), di cui 7 riconducibili ad un cluster rilevato a Borgo San ...

