Pesaro | paura per un venditore ambulante positivo | ha partecipato a diversi mercati | chiuso il banco

Un ambulante di Pesaro, titolare di un banco di abbigliamento presente in alcuni dei maggiori mercati della zona, ha dovuto sospendere l’attività: una decina di giorni fa è risultato positivo al coron ...

L’ambulante, appreso della positività, ha immediatamente osservato gli obblighi di legge lasciando vuoto lo spazio a lui riservato nei vari mercati della provincia di Pesaro e Urbino in cui aveva ...

Un ambulante di Pesaro, titolare di un banco di abbigliamento presente in alcuni dei maggiori mercati della zona, ha dovuto sospendere l'attività: una decina di giorni fa è risultato positivo al coronavirus. L'ambulante, appreso della positività, ha immediatamente osservato gli obblighi di legge lasciando vuoto lo spazio a lui riservato nei vari mercati della provincia di Pesaro e Urbino in cui aveva partecipato.