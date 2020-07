Permessi legge 104: frazionabilità in ore e in giorni (Di domenica 26 luglio 2020) La legge 104 all’art. 33 prevede che in lavoratore in situazione di disabilità con handicap grave (art. 3 comma 3), con rapporto di lavoro pubblico o privato, abbia diritto a tre giorni di permesso al mese, anche frazionati o giornaliere, nel modo seguente: due ore al giorno per un orario giornaliero uguale o superiore alle sei ore; un’ora al giorno per un orario giornaliero inferiore alle sei ore. Permessi legge 104: la frazionalità si può variare più volte Un lettore ci chiede se può trasformare i tre giorni al mese di Permessi in 2 ore al giorno. Chiede anche se in seguito può modificare la sua scelta e ritornare a giorni. Per rispondere a questa domanda ci rifacciamo alle circolari Inps in ... Leggi su notizieora

