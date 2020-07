Live Verona-Lazio 1-0: Amrabat in gol su rigore contestato (Di domenica 26 luglio 2020) Il Verona viene da una striscia di 6 gare senza vittorie, durante le quali ha conquistato 4 pareggi e subito 2 sconfitte; la Lazio è tornata alla vittoria nel match casalingo sul Cagliari dopo... Leggi su ilmattino

TicketOneIT : A causa dello stato d’emergenza dovuto al Covid-19, il tour di Emma Marrone nei palasport viene posticipato a maggi… - calciomercatoit : 39' AMRABAT! Verona in vantaggio su rigore! #VeronaLazio 1-0 LIVE - LALAZIOMIA : - sportli26181512 : LIVE Verona-Lazio 0-0: ci prova Milinkovic, blocca Radunovic: LIVE Verona-Lazio 0-0: ci prova Milinkovic, blocca Ra… - zazoomblog : Live Verona-Lazio 0-0: il ritorno di Correa con Immobile - #Verona-Lazio #ritorno #Correa -

Ultime Notizie dalla rete : Live Verona

Il Verona viene da una striscia di 6 gare senza vittorie, durante le quali ha conquistato 4 pareggi e subito 2 sconfitte; la Lazio è tornata alla vittoria nel match casalingo sul Cagliari dopo una ser ...Nella 36^ giornata di Serie A occhi puntati sulla lotta salvezza: il Torino affronta la Spal in trasferta e un successo per i granata significherebbe salvezza. Udinese già in vantaggio a Cagliari con ...