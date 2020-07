Juventus-Sampdoria streaming, dove guardare la diretta della partita su Sky (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus-Sampdoria streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il prosieguo della stagione. In campo Juventus-Sampdoria, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a disposizione il servizio SkyGo, per gli abbonati basterà scaricare l’applicazione sul proprio smartphone o tablet ed avviarla poco prima del match. Una seconda possibilità è rappresentata da Now Tv, il servizio di ... Leggi su calcioweb.eu

juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - Juvevito691 : Allianz Stadium ore 21:45 JUVENTUS - Sampdoria Si scrive la storia ???????????????????????????????? ???????????? Forza Ragazzi #credercisempremollaremai - rogerstimson7 : RT @CarolRadull: Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spal vs. T… -