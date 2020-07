Juventus Sampdoria probabili formazioni, Matuidi titolare: Higuain out (Di domenica 26 luglio 2020) Juventus Sampdoria probabili formazioni – Secondo Match point scudetto per i bianconeri. La Juventus in casa ha la possibilità di chiudere il discorso primo posto. Sarri dovrà tornare alla vittoria dopo lo scivolone di Udine. Ronaldo sfida Immobile per la Scarpa d’Oro che al momento è in vantaggio. Sarri farà a meno di Douglas Costa che ha chiuso in anticipo la sua stagione, mentre resta in dubbio Higuain. Juventus Sampdoria probabili formazioni, chi gioca Sarri ripropone Cuadrado a destra in difesa, ritrova Bonucci in mezzo dopo la squalifica e schiera Matuidi mezzala, Bentancur in regia e il confermato Rabiot a completare il centrocampo. Pjanic non è ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - michezoupdatetz : #Italy - Serie A 18:15 Bologna vs Lecce 20:30 Cagliari vs Udinese 20:30 Verona vs Lazio 20:30 Roma vs Fiorentina 20… - a99904573 : RT @DiMarzio: #Juventus, le ultime di formazione verso #JuveSamp -