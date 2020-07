Incendio in maneggio, morti undici cavalli (Di domenica 26 luglio 2020) Un Incendio di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri in un maneggio di Sant'Alessio con Vialone, Pavia,, a pochi chilometri di Pavia. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, ... Leggi su leggo

