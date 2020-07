Gazzetta: Ibrahimovic pronto a ridursi l’ingaggio per restare al Milan (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo il viaggio a Montecarlo con Donnarumma per incontrare Raiola, Zlatan Ibrahimovic incontrerà nei prossimi giorni il Milan per parlare del rinnovo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, lo svedese è pronto a continuare in rossonero, anche accettando un ritocco allo stipendio. “per rimanere pare deciso ad accettare anche un taglio consistente dell’ingaggio. Possibilità della quale ha parlato con il suo storico manager in un incontro che ha fatto da prologo a quello che si terrà in settimana a Milano fra Raiola e i dirigenti rossoneri. C’era da decidere, parlandosi di persona, la strategia da seguire per un nuovo contratto per Ibrahimovic”. La rosea continua scrivendo che dalla Svezia emerge che Ibra sia “innamorato ... Leggi su ilnapolista

