Franco Di Mare spiega l’addio a Salvo Sottile da Mi manda Rai 3 (Di domenica 26 luglio 2020) La querelle tra Salvo Sottile e casa Rai sembra non trovare fine anzi, si può dire che il neo-direttore di Rai 3 Franco Di Mare, ha forse messo il punto finale sulla vicenda dando le dovute delucidazioni. Di Mare, in un’intervista rilasciata per La Repubblica ha spiegato il perché di determinate decisioni, non solo quelle in riferimento a Salvo Sottile. Franco Di Mare spiega l’esclusione di Sottile Il direttore non ha voluto girarci troppo intorno, l’allontanamento di Salvo Sottile da Mi manda Rai 3 non ha avuto nulla di personale contro il conduttore. Si è trattata di una scelta tecnica ... Leggi su thesocialpost

franco_tossini : RT @Paolo__Ferrara: La Capitale rinasce. Sempre più #stradenuove e angoli di città recuperati. Guardate via Ostiense verso il mare di #Roma… - carotelevip : Mi fa un grande piacere che Salvo Sottile e Franco Di Mare si stiano scornando tra di loro. - BenedettaEvola : Franco di Mare: 'Dirigere Rai 3 fa tremare i polsi. Sottile? Non è proprietario di Mi manda Rai 3' -… - infoitcultura : Franco di Mare: 'Dirigere Rai 3 fa tremare i polsi. Sottile? Non è proprietario di Mi manda Rai 3' - clikservernet : Rai 3, Franco Di Mare: “Salvo Sottile? Ho ricevuto una diffida dal suo avvocato ma non è lui il proprietario di ‘Mi… -