Formula 1, Helmut Marko ha le idee chiare: “gli stipendi dei piloti sono troppo alti, serve un limite” (Di domenica 26 luglio 2020) Un nuovo problema sollevato da Helmut Marko, il consulente della Red Bull questa volta ha puntato il dito contro gli stipendi dei piloti, giudicati troppo alti soprattutto nelle ultime stagioni. Pool/Getty ImagesL’austriaco ha parlato ai microfoni di Auto Motor und Sport, esprimendo il proprio punto di vista: “se Mercedes non paga lo stipendio di Hamilton, lo farà qualcun altro. Per esempio, Petronas darà meno soldi alla scuderia e un po’ di più al pilota britannico. Per questo motivo penso che sia cruciale un tetto agli stipendi dei piloti. Le qualità dei piloti stanno diventando sempre più decisive e per trattenerli occorreranno investimenti sempre ... Leggi su sportfair

Formula 1: Vettel, offerta di Aston Martin sul tavolo?

Sembrerebbe infatti che Mateschitz, capo di Red Bull, avrebbe fornito a Helmut Marko varie indicazioni per provare a ricongiungere Sebastian Vettel al suo vecchio team. (ClubAlfa.it) ...

F1 | Marko su Shwartzman: “Ferrari dovrebbe promuoverlo in Alfa già nel 2021”

aspetto che dovrebbero garantirgli un posto in Formula 1 già nel 2021. “Robert è veloce, intelligente e sa gestire bene le gomme”, ha affermato Helmut Marko. “E’ un pilota molto speciale.

