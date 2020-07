Focolaio Covid dopo cena tra amici: a Pesaro 5 contagiati (Di domenica 26 luglio 2020) In provincia di Pesaro Urbino, a Montecopiolo, un Focolaio Covid dopo una cena tra amici. Almeno cinque persone contagiate. La provincia di Pesaro Urbino è stata tra le più colpite all’inizio dell’emergenza Covid. In particolar modo tra marzo e aprile proprio Pesaro registrò un altissimo numero di positivi, rendendo la città tra quelle più in emergenza a livello nazionale. Ora nel territorio delle alte Marche si registra un nuovo Focolaio, nato da una cena di “ritrovo” tra ex compagni di classe. Ci troviamo precisamente a Montecopiolo, al confine tra le Marche e l’Emilia Romagna e poco distante da San Marino, dove una ... Leggi su bloglive

Coronavirus Pesaro Urbino, focolaio a Montecopiolo dopo la festa

C'è davvero pericolo di un ritorno di Covid-19 in Italia? Il contatore rischia di invertirsi, sull'onda dei diversi focolai che ancora si accendono in più punti della Penisola? "Per rispondere a quest ...

Coronavirus Pesaro Urbino: contagiato va a una festa: 70 in isolamento e 6 positivi

Il coronavirus è tornato nella provincia di Pesaro Urbino. Un focolaio è emerso a Montecopiolo, un paese di mille abitanti, dopo che un positivo ha partecipato a una festa. Cinque le persone contagiat ...

