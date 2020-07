Feste, falò e campeggi non autorizzati sulla spiaggia: controlli e multe della Guardia Costiera (Di domenica 26 luglio 2020) Ieri sera, personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella, nell’ambito dell’attività di controllo sul litorale di giurisdizione finalizzata a garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di uso del demanio marittimo, ha elevato diverse sanzioni in violazione dell’Ordinanza balneare del Comune. L’operazione, condotta dalle ore 22.00 alle 02.00 di notte, anche con l’ausilio del personale e dei mezzi del Nucleo sommozzatori della Protezione civile di Santa Marinella, ha condotto la Guardia Costiera ad elevare quattro sanzioni amministrative per campeggi, falò e Feste non autorizzate, imponendo altresì la pulizia delle spiagge interessate ed il ripristino dei luoghi illecitamente occupati. L’intera attività, posta in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

