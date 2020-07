Everton, Leighton Baines dice addio al calcio giocato dopo 18 anni di carriera (Di domenica 26 luglio 2020) L’Everton di Carlo Ancelotti, quest’oggi, ha giocato la ultima partita stagionale contro il Bournemouth, perdendo 3-1. La notizia di maggior rilievo, però, riguarda il ritiro dal calcio giocato di Leighton Baines, come ufficializzato dallo stesso club di Liverpool: “Leighton Baines ha confermato che si ritira dal calcio dopo una favolosa carriera da professionista di 18 anni e dopo aver fatto la sua 420esima e ultima presenza con l’Everton contro il Bournemouth. Arrivato dal Wigan Athletic nell’estate del 2007, con le sue 348 partite in Premier League si colloca al terzo posto nella lista delle presenze di tutti i ... Leggi su sportface

