Detiene illegalmente un fucile: 50enne denunciato dai Carabinieri (Di domenica 26 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNusco (Av) – I Carabinieri della Stazione di Nusco, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito in stato di libertà un 50enne del luogo sorpreso a detenere illegalmente presso la sua abitazione un fucile da caccia. Alla luce delle evidenze emerse, per il predetto è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di “Detenzione abusiva di armi”. Il fucile è stato sottoposto a sequestro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

