Crotone, Vrenna conferma Stroppa: «Con noi anche in Serie A» (Di domenica 26 luglio 2020) Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato della promozione in Serie A del club Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della promozione in Serie A della sua squadra. FUTURO Stroppa – «Stroppa ha un contratto con noi e farà la Serie A con noi. Aveva infatti un’opzione per restare sulla nostra panchina in caso di promozione nella massima Serie». SEGRETO Crotone – «Il segreto è la grandissima passione che ci lega a questa squadra e a questa piazza. Noi ci mettiamo il 110%, sempre e comunque. Ogni volta che cadiamo siamo pronti a rialzarci, cercando di fare il nostro calcio». OBIETTIVO ... Leggi su calcionews24

T_Russo_ : RT @OnorioFerraro: ?? #Vrenna ai microfoni di Sky Sport ha confermato il tecnico #Stroppa sulla panchina del #Crotone anche in #SerieA. I pi… - OnorioFerraro : ?? #Vrenna ai microfoni di Sky Sport ha confermato il tecnico #Stroppa sulla panchina del #Crotone anche in #SerieA.… - sportli26181512 : Crotone, Vrenna: 'Stroppa resta con noi. Simy come il vino, più invecchia più migliora': Il presidente del Crotone… - _sneijder85 : RT @DiMarzio: #Stroppa resterà sulla panchina del #Crotone anche in Serie A: le parole del presidente Vrenna - DiMarzio : #Stroppa resterà sulla panchina del #Crotone anche in Serie A: le parole del presidente Vrenna -