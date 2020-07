Coronavirus: Spagna tratta con Gb, no a quarantena da isole (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 26 LUG - Il governo spagnolo sta negoziando con quello britannico per escludere le isole - le Baleari e le Canarie - dalla lista dei luoghi dai quali i viaggiatori devono sottoporsi a ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il governo spagnolo sta negoziando con quello britannico per escludere le isole - le Baleari e le Canarie - dalla lista dei luoghi dai quali i viaggiatori devono sottoporsi a q ...

L'Europa teme una nuova ondata di contagi. Frontiere chiuse e trasporti monitorati / FOCUS

Il dilemma è comune a gran parte del Vecchio continente: come fare per mantenere attiva l’economia, salvare il salvabile dalla traballante stagione estiva e consentire all’agricoltura, che ha bisogno ...

