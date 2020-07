Colonnese: «Inter, arrivare secondi o quarti fa molta differenza nelle valutazioni» (Di domenica 26 luglio 2020) Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri anche per quanto riguarda la classifica Francesco Colonnese, ex difensore dell’Inter, è Intervenuto ai microfoni di Radio24. Ecco le sue parole relative alla classifica dell’Inter e al campionato della squadra di Antonio Conte, attualmente al secondo posto. «L’Inter ha una rosa importante e sta recuperando tanti infortunati. Non può arrivare quarta, non può pensare di perdere con Napoli e Atalanta. arrivare secondi o quarti fa molta differenza nelle valutazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

