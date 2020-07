Cento persone in isolamento, casi di Covid-19 a festa e a cena (Di domenica 26 luglio 2020) Resta alta la guardia nelle Marche, dopo che due positivi della provincia di Pesaro e Urbino hanno partecipato a una cena, nel primo caso, e a una festa nel secondo caso. Il primo paziente, sintomatico, ha partecipato ad una cena con altre 30 persone, … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

HuffPostItalia : Nelle Marche cento persone in isolamento, casi di Covid-19 a festa e cena - _giorgixx : RT @sweetlouishes: ci pensate che magari louis e harry sono stati veramente insieme nei primi anni ma non potendo essere liberi si sono all… - sweetlouishes : ci pensate che magari louis e harry sono stati veramente insieme nei primi anni ma non potendo essere liberi si son… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'Gli olandesi hanno utilizzato i dati strumentalmente. quota cento è servita alle imprese a dare ristoro a una serie di perso… - myrand72 : RT @HuffPostItalia: Nelle Marche cento persone in isolamento, casi di Covid-19 a festa e cena -

Ultime Notizie dalla rete : Cento persone Nelle Marche cento persone in isolamento, casi di Covid-19 a festa e cena L'HuffPost Coronavirus, nuovo focolaio nel Mugello: un centinaio di persone in quarantena

Un nuovo focolaio di Covid-19 è stato scoperto poche ore fa in Toscana, esattamente nella zona del Mugello tra Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo. Si tratta di due ragazzi di età inferiore ai t ...

Quando torneremo allo stadio?

Apripista. Il termine migliore per definire il calcio tedesco nel 2020. Prima per definire le modalità di ripresa del campionato, poi per riportare i tifosi allo stadio. La lega tedesca (la DFL) ha sv ...

Un nuovo focolaio di Covid-19 è stato scoperto poche ore fa in Toscana, esattamente nella zona del Mugello tra Scarperia e San Piero e Borgo San Lorenzo. Si tratta di due ragazzi di età inferiore ai t ...Apripista. Il termine migliore per definire il calcio tedesco nel 2020. Prima per definire le modalità di ripresa del campionato, poi per riportare i tifosi allo stadio. La lega tedesca (la DFL) ha sv ...