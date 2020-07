Calciomercato Napoli, Victor Osimhen avrebbe già messo la firma sul contratto: manca solo quella di Aurelio De Laurentiis (Di domenica 26 luglio 2020) Colpo di scena in casa Napoli. Victor Osimhen avrebbe già firmato il nuovo contratto che lo legherà agli azzurri per le prossime cinque stagioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega come adesso non resti che attendere la fumata bianca che arriverà solo dopo che Aurelio De Laurentiis e il presidente del Lille Gerard Lopez apporranno le loro firme. Prima bisognerà sistemare qualche piccolo dettaglio da tirare a proprio favore. Il bomber nigeriano sarebbe dunque da considerare già come il nuovo colpo del Napoli, ma per l’annuncio pubblico bisognerà aspettare ancora un po’ di tempo. Il Napoli e Victor ... Leggi su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Osimhen, lieto fine sempre più vicino: gli aggiornamenti - DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - DiMarzio : Il #Napoli non molla #Boga: nei prossimi giorni nuovi contatti. E per #Osimhen è fatta - sportli26181512 : Napoli: c'è un'offerta per Koulibaly: In scadenza nel 2023 con il Napoli Kalidou Koulibaly piace al...… - SeEarn : THE SUN – IL NAPOLI PRENDE PRONTO A VENDERE KOULIBALY: 75 MILIONI PER FINANZIARE L’ARRIVO DI OSIMHEN #Koulibaly… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, arrivano brutte notizie: “Ecco cosa può succedere” Mondo Udinese Djuricic, Caputo e Berardi: Var spietata (ma corretta) col Sassuolo

Chiariamo subito: sono partite come Napoli-Sassuolo a farci capire quanto sia indispensabile la Var. Uno strumento imprescindibile, specie nel valutare il fuorigioco. Andateglielo a dire al Sassuolo p ...

Calciomercato Napoli, Victor Osimhen avrebbe già messo la firma sul contratto: manca solo quella di Aurelio De Laurentiis

Colpo di scena in casa Napoli. Victor Osimhen avrebbe già firmato il nuovo contratto che lo legherà agli azzurri per le prossime cinque stagioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega com ...

Chiariamo subito: sono partite come Napoli-Sassuolo a farci capire quanto sia indispensabile la Var. Uno strumento imprescindibile, specie nel valutare il fuorigioco. Andateglielo a dire al Sassuolo p ...Colpo di scena in casa Napoli. Victor Osimhen avrebbe già firmato il nuovo contratto che lo legherà agli azzurri per le prossime cinque stagioni. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che spiega com ...