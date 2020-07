Benevento-Chievo in tv: data, orario e come vederla in diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Benevento-Chievo sarà visibile in tv? Ecco la data, l’orario e come vederla in diretta streaming. Sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie B 2019/2020, scontro fondamentale per gli ospiti che vogliono portare a casa i tre punti in chiave playoff, ma i padroni di casa che hanno dominato questo campionato non lasceranno punti per strada. Fischio d’inizio alle ore 21 di lunedì 27 luglio, diretta tv non disponibile, streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface

