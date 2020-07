Ascolti Tv sabato 25 luglio 2020: Una storia da cantare, La sai l’ultima?, I Goonies, Una vita, dati Auditel e share (Di domenica 26 luglio 2020) Ascolti tv sabato 25 luglio 2020, vediamo chi si è aggiudicato la gara degli Ascolti televisivi. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto Tv ti invitiamo a ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale. Ascolti Tv sabato 25 luglio 2020: i canali Mediaset in prima serata, com’è andata Il consueto appuntamento estivo con “Paperissima sprint” (.000 spettatori, % di share) anticipa lo show a colpi di barzellette “La sai l’ultima?” che diverte .000 spettatori con uno share del %. Su Italia 1 “I Goonies” (film) raccoglie davanti allo schermo una platea di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Ascolti Tv sabato 25 luglio 2020: Una storia da cantare, La sai l’ultima?, I Goonies, Una vita, dati Auditel e share - zazoomblog : Ascolti tv sabato 25 luglio: Una storia da cantare La sai l’ultima? - #Ascolti #sabato #luglio: #storia - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno Flash #2558 — Ascolti da domenica 19 a sabato 25 luglio 2020: stabile su ottimi ascolti Ye… - realpalerrr : RT @effetronky: Primi in tutto il mondo nel 1972 con My world i Bee Gees approdano a Teatro 10, il varietà del sabato sera della Rai che fa… - fecp1234 : Ci sarebbe da dire che quel direttore tratta gli Uffizi come un varietà televisivo del sabato sera, non fosse che g… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato Ascolti Tv sabato 18 luglio 2020 Dituttounpop Incendio cattedrale di Nantes: confessa il custode

Nell'ambito di questa indagine, sono state ascoltate "più di trenta persone" e sono stati mobilitati venti investigatori, ha spiegato in una dichiarazione sabato sera il procuratore della ...

Marquez: “Ho ascoltato il mio corpo, lo avevo promesso a Honda”

Marc Márquez ha spiegato i motivi che lo hanno portato a non partecipare al Gran Premio di Andalusia dopo essere sceso in pista nelle libere del sabato. Si è dovuto arrendere: Marc Marquez aveva fatto ...

Nell'ambito di questa indagine, sono state ascoltate "più di trenta persone" e sono stati mobilitati venti investigatori, ha spiegato in una dichiarazione sabato sera il procuratore della ...Marc Márquez ha spiegato i motivi che lo hanno portato a non partecipare al Gran Premio di Andalusia dopo essere sceso in pista nelle libere del sabato. Si è dovuto arrendere: Marc Marquez aveva fatto ...