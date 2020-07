Travolge un dehors e motorini in sosta. Auto si ribalta, grave un ciclista (Di sabato 25 luglio 2020) Una persona è rimasta ferita mentre stava rientrando nel suo negozio in via Ghibellina a Firenze a causa di uno scontro tra due Auto una delle quali è poi finita contro un dehors e poi contro cinque ... Leggi su lanazione

Firenze, 25 luglio 2020 - Una persona è rimasta ferita mentre stava rientrando nel suo negozio in via Ghibellina a Firenze a causa di uno scontro tra due auto una delle quali è poi finita contro un de ...Incidente a Firenze nel primo pomeriggio di oggi, sabato 25 luglio 2020. In via Ghibellina un'auto, nella dinamica di un incidente, ha finito per travolgere un dehors di un locale e alcuni motorini pa ...