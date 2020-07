Tragedia in Trentino: "base jumper" senese muore durante un lancio (Di sabato 25 luglio 2020) Trento,. 25 luglio 2020 - Un «base jumper» di 64 anni ha perso la vita questa mattina a Dro, Trento, lanciandosi dal Becco dell'aquila , sul Monte Brento. Si tratta di Claudio Signorini, originario di ... Leggi su lanazione

Trento,. 25 luglio 2020 - Un «base jumper» di 64 anni ha perso la vita questa mattina a Dro, Trento, lanciandosi dal Becco dell'aquila, sul Monte Brento. Si tratta di Claudio Signorini, originario di ...

Lancio nel vuoto, muore un base jumper toscano

La tragedia si è consumata dopo il lancio dal Becco dell'Aquila, sul Monte Brento. A dare l'allarme alcuni sportivi che hanno visto l'uomo precipitare TRENTO — Tragedia in Trentino dove un base jumper ...

