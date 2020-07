Smart working, la ministra Dadone vuole chiudere le donne in casa anche dopo la pandemia (video) (Di sabato 25 luglio 2020) La ministra per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone vuole continuare con lo Smart working anche quando l’emergenza sarà passata. Una presa di posizione che non tiene conto dei molti risvolti negativi che questa modalità presenta per i lavoratori e per la società. La mancanza di socialità con i colleghi, l’impossibilità di dialogo all’esterno delle mura domestiche, la difficoltà delle donne di concentrarsi in casa, i mancati introiti di bar e ristoratori, il mancato controllo dei dipendenti. Sono tutti aspetti dello Smart working che non tarderanno a dare i loro frutti mentre per l’azienda esiste il concreto risparmio dei costi ... Leggi su secoloditalia

civati : Smart working, meravigliosa posizione e autoironia. @HipDem - JuveNelCuore88 : RT @CampiMinati: Onore alle nostre inseguitrici che mantengono rigorosamente il distanziamento sociale mentre noi in smart working portiamo… - lucbofficial : @drunkside41 Sono imbarazzanti le argomentazioni che sto leggendo contro lo smart working, che invece è, dovrebbe e… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Saldi, secondo Confcommercio, 'quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà oltre il 40% in meno e in me… - FuoriIncuboUe : RT @Matteociccarell: Conte ha detto che daremo lavoro alle risorse INPS,eccole in smart working!????? -