'Serena Mollicone fu uccisa in caserma': dopo 19 anni, a giudizio tre carabinieri di Arce (Di sabato 25 luglio 2020) Tutti a giudizio . dopo 19 anni tra indagini, colpi di scena e archiviazioni, andranno a processo i cinque imputati per l'omicidio di Serena Mollicone , la 18enne di Arce uccisa nel 2001. Davanti alla ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Rinviati a giudizio tre carabinieri per l'omicidio della studentessa Serena Mollicone, trovata morta vicino ad Arce… - rubio_chef : Non sono i vermi a far marcire le mele, ma chi ce li lascia dentro nonostante tutto #leFDOvannoRIFORMATE #FDO - fanpage : Omicidio Serena Mollicone, i Mottola rinviati a giudizio: saranno processati - redenda2 : RT @ANPIBsCarmine: 'Omicidio Serena Mollicone, a giudizio ex maresciallo carabinieri di Arce, il figlio e la moglie' - Francy_Qua : RT @rubio_chef: Non sono i vermi a far marcire le mele, ma chi ce li lascia dentro nonostante tutto #leFDOvannoRIFORMATE #FDO -