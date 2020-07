Sbranata dal cane dei nonni: bimba di 1 anno muore durante un pranzo di famiglia (Di sabato 25 luglio 2020) Ancora una tragedia che lascia senza parole. Una bambina di appena 1 anno è stata aggredita e Sbranata dal pitbull di famiglia. Un pranzo, quello organizzato a casa dai nonni, che doveva trascorrere in serenità. Scarlet Pereira giocava sul prato di casa quando è accaduto il tragico incidente, sotto gli occhi increduli dei genitori e dei nonni della bimba. La tragedia è avvenuta in East Providence, nel Rhode Island, Stati Uniti. Scarlet è stata letteralmente aggredita all’improvviso mentre era intenta a giocare nel giardino di casa dei suoi nonni. Il cane, un pitbull di famiglia, ha aggredito improvvisamente la piccola fino a ucciderla. L’aggressione è stata ... Leggi su caffeinamagazine

_DAGOSPIA_ : NEGLI STATI UNITI UNA BIMBA DI 1 ANNO È STATA SBRANATA DAL PITBULL DEI NONNI DURANTE IL PRANZO… - francobus100 : Bimba di 1 anno sbranata dal pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia - SCapirai : RT @ilmessaggeroit: Bimba di 1 anno sbranata dal #pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia - javert64 : RT @ilmessaggeroit: Bimba di 1 anno sbranata dal #pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia - Rifugianima : RT @ilmessaggeroit: Bimba di 1 anno sbranata dal #pitbull dei nonni durante il pranzo di famiglia -

Ultime Notizie dalla rete : Sbranata dal

Una bimba di 15 mesi è stata sbranata e uccisa dal pitbull dei nonni nel giardino di casa. La tragedia a East Providence, nel Rhode Island, Stati Uniti. Inutile per lei la corsa in ospedale, dove è mo ...Per i vent’anni del Museo del Cinema alla Mole Antonelliana, il Festival Nazionale Luigi Pirandello e del ‘900 regala uno spettacolo importante. In scena, sabato 25, alle 17 nell’Aula del Tempio (via ...