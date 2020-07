Pusher nel Parco Verde nasconde la droga dove giocano i bimbi (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – È accaduto tra i palazzoni di cemento del Parco Verde di Caivano: Ciro Vitale, 51enne del posto già noto alle ffoo, poco prima di essere bloccato dai Carabinieri della locale tenenza, aveva ceduto un involucro in cambio di denaro. Attorno a lui il consueto via vai che non è sfuggito ai militari. Era nei pressi di un’aiuola, tra le erbacce nascondeva una busta in plastica contenente 11 bustine di marijuana pronte per lo smercio. Il movimento era rapido: il cliente si avvicinava, lui si chinava tra le piante e recuperava la dose; prima il denaro e poi la “roba”. A scambio avvenuto era pronto per il “cliente” successivo. Non ha fatto in tempo a smerciare altra droga, Vitale è stato arrestato per spaccio di ... Leggi su anteprima24

fattidinapoli : Napoli: Caivano, Carabinieri arrestano pusher nel Parco Verde. La droga da smerciare nascost... - - MGCalandrone : Stasera lettura nel giardino della reggia di Capodimonte per il Napoli Teatro Festival. I nomi mi impressionano. Ap… - Elettra975 : RT @__EthelByrond__: Ci si sente come il miglior narcotrafficante sulla piazza che si fa incastrare dal pusher sbarbatello con 2 palline ne… - __EthelByrond__ : Ci si sente come il miglior narcotrafficante sulla piazza che si fa incastrare dal pusher sbarbatello con 2 palline… - GiornaleNavigli : Nella giornata di ieri, nel corso di un servizio antispaccio all’interno del parco di Milano.… -