Processo Depp vs Sun, Amber Heard avrebbe picchiato la sorella (Di sabato 25 luglio 2020) Ancora colpi di scena nel Processo in corso a Londra intentato da Johnny Depp contro il Sun che lo accusa di essere un picchiatore di mogli sulla base delle accuse rivolte al divo del Pirata dei Caraibi dall'attrice americana Amber Heard, sua ex moglie. Tra testimoni e dichiarazioni stanno sfilando amici e nemici di Johnny Depp e dell'ex moglie Amber Heard e dopo aver messo sotto accusa l'attore, questa volta è stato il turno della Heard la cui credibilità vacilla.Incalzata dagli avvocati di Depp, il quale ha sempre negato di essere stato violento malgrado gli sbalzi d'umore causati dall'abuso di alcol e droga e ha anzi replicato di essere stato semmai aggredito fisicamente più volte dalla ... Leggi su ilfogliettone

