Pioli: "Il Milan del futuro? Serve continuità, non ci faremo trovare impreparati" (Di sabato 25 luglio 2020) "Il Milan del futuro? Serve continuità, non ci faremo trovare impreparati". Il tecnico rossonero Stefano Pioli dice la sua sul mercato e sulla squadra del prossimo anno. Leggi su feedpress.me

AntoVitiello : Il #Milan ha scelto di andare avanti con #Pioli. Confermato - Gazzetta_it : #Pioli dopo #MilanAtalanta: 'Ci abbiamo provato fino alla fine, l'autostima è cresciuta. Ibra? Spero resti' - AntoVitiello : Splendido finale di stagione di #Pioli. Sta realizzando una rimonta inaspettata, dando gioco e identità al #Milan.… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Milan, #Pioli: 'Un'altra partita di livello, mi auguro che #Ibra rimanga'. ?? - TommasoTurci : @giovannisalvest La passata stagione aveva vincoli da 4-3-3. Ora è libero mentalmente di spaziare sul fronte. Post… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Milan

Forse era proprio la sfida contro l’Atalanta l’esame di maturità che il Milan doveva superare. Per quello che era stato il risultato dell’andata (5-0), per i giorni molto particolari vissuti con il ri ...MILANO - Zlatan Ibrahimovic usa i social per lanciare un messaggio enigmatico dei suoi. Il 39enne attaccante svedese non si è ancora pronunciato sul suo futuro: è in scadenza col Milan, la società dà ...