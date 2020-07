Piacenza, l’informatore marocchino: Montella mi propose il 10% in droga e soldi in cambio di soffiate (Di sabato 25 luglio 2020) L’informatore 26enne marocchino da cui è partita l’inchiesta della procura di Piacenza che vede ora indagati dieci carabinieri e che ha portato al sequestro della caserma Levante, raccontava di conoscere l’appuntato Giuseppe Montella, attorno a cui ruota l’indagine, fin dal 2010. E di aver ricevuto da lui, già nel 2016, la proposta, poi accettata, di collaborare all’arresto di spacciatori della zona in cambio di una percentuale del denaro o della droga sequestrata. È quanto emerge dalle oltre 900 pagine della richiesta di misure cautelari firmata dalla Procura di Piacenza. ”Montella”, spiegava ancora l‘informatore, ”in modo molto esplicito mi ha detto che se avessi avuto qualche operazione ... Leggi su secoloditalia

