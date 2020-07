Più incentivi per Resto al Sud e Smart&Start Italia (Di sabato 25 luglio 2020) Il decreto rilancio e Resto al Sud Il decreto Rilancio, approvato definitivamente in Senato, introduce e o confermate alcune importanti novità che riguardano gli incentivi Resto al Sud e Smart&Start Italia. Per quanto riguarda la prima misura migliorano le condizioni di accesso alle agevolazioni per chi ha presentato la domanda a partire dal 19 luglio 2020. Nello specifico, come chiarisce il sito di InvItalia, nel caso di iniziative svolte in forma individuale: il finanziamento massimo passa da 50.000 a 60.000 euro (art. 245 bis); per tutte le iniziative: - il contributo a fondo perduto passa dal 35% al 50% delle spese ammissibili - il finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi passa dal 65% al 50%. È stato confermato che le imprese finanziate con Res... Leggi su studiocataldi

MediasetTgcom24 : Coronavirus, bimba di 3 anni muore in Belgio: è la vittima più giovane nel Paese #coronavirus… - Avvenire_Nei : Turchia. Adesso il «sogno» di Erdogan non si ferma più a Santa Sofia - Avvenire_Nei : Libano. Un paese divorato dalla crisi: Hezbollah sempre più solo - vluccio : RT @OneMilanes: Tri mes fa hù cumincià a fa el MilanesOne. Hù pensà, se in un mes cià pi nanca 100 foluers pianti lì. L'è andada ben, ringr… - Riccardo957 : RT @Teresat14547770: Pensioni, Fornero: 'Basta con il pensionamento anticipato: il debito sulle spalle dei nostri figli' -