Patrizia e Giada De Blanck al GF 5 Alfonso Signorini tenta il colpaccio, ma la contessa chiede un cachet da capogiro (Di sabato 25 luglio 2020) Giada e Patrizia De Blanco, nuove indiscrezioni sull’ingresso nella casa del Grande Fratello Giada e Patrizia De Blanck i loro nomi girano sui social ormai da tanti mesi, proprio il nome della contessa è stato fatto più volte ed accostato a quello di Alfonso Signorini ed al GF che dovrebbe andare in onda a settembre su canale 5. Così sono arrivate nuove indiscrezioni circa la partecipazione di mamma e figlia al reality. Secondo quanto rivelato da Signorini è stato fatto il possibile per cercare di convincerle a dire di sì, sicuramente averle entrambe come concorrenti sarebbe un bel colpo per Alfonso che avrebbe due concorrenti famose che permetterebbero di puntare sul successo ... Leggi su kontrokultura

