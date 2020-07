Napoli-Sassuolo 2-0, Hysaj e Allan regalano i tre punti agli azzurri (Di sabato 25 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna a vincere il Napoli, che dopo la sconfitta di Parma batte per 2-0 il Sassuolo nella penultima gara stagionale allo stadio San Paolo. Decisive le reti di Hysaj in apertura (al primo gol con la maglia azzurra) e Allan, che nel finale la chiude in contropiede su assistenza di Mertens. Nel mezzo un buon primo tempo, con il Napoli che nei primi 30 minuti costringe i neroverdi nella propria metà campo. Gli ospiti però prendono le redini del match e segnano quattro gol, tutti annullati correttamente dal VAR per fuorigioco. Nel finale gli spazi si aprono, con gli azzurri che prima colpiscono un palo con Politano e poi chiudono la pratica con Allan. RETI: 8′ ... Leggi su anteprima24

