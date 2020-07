Napoli, l’elenco dei convocati di Gattuso per la gara con il Sassuolo (Di sabato 25 luglio 2020) Napoli, Gattuso dirama l’elenco dei convocati per la gara di questa sera contro il Sassuolo, assenti Llorente e Mario Rui, quest’ultimo a riposo Napoli, Gattuso dirama l’elenco dei convocati per la gara di questa sera contro il Sassuolo, assenti Llorente e Mario Rui, quest’ultimo a riposo, come riportato dal sito ufficiale del Napoli. I convocati- Ospina. Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Manolas, Malcuit, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

