Mercato Inter, prima pagina GDS: "Inter, Messi bene" (Di sabato 25 luglio 2020) Mercato Inter, è con un gioco di parole che quest'oggi la rosea apre la prima pagina e continua a far sognare i tifosi nerazzurri. Stando a quanto riportato dal quotidiano un approdo all' Inter della stella argentina - ora 33enne - non è così impossibile o assurdo. Infatti da quando Messi ha firmato l'ultimo contratto, ovvero nel 2017 accettando una clausola ... Leggi su interdipendenza

FBiasin : La maglia da trasferta dell’#Inter per la prossima stagione. Inizio a temere che possa diventare anche un problema… - FBiasin : Giocatori associati all’#Inter negli ultimi due mesi: tutti. Giocatori non associati all’#Inter negli ultimi due m… - OfficialZecca : RT @PagineRomaniste: Mercato, #Moses non verrà riscattato dall'Inter: contatti esplorativi della Roma per il nigeriano #ASRoma #calciomer… - PagineRomaniste : Mercato, #Moses non verrà riscattato dall'Inter: contatti esplorativi della Roma per il nigeriano #ASRoma… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, l'Inter non riscatterà Moses: ci pensa la Roma #AsRoma -