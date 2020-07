Lo strano caso dei migranti negativi in Sicilia e positivi in Basilicata: ora Lamorgese rischia la denuncia (Di sabato 25 luglio 2020) Ventisei migranti risultati negativi al Covid in Sicilia, si sono rivelati positivi in Basilicata dove sono stati trasferiti. Il sindaco di Potenza pronto a denunciare il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Proseguono gli sbarchi dei migranti sulla nostra coste. Da gennaio ad oggi siamo già oltre quota 11.000. Alcuni provengono da Paesi in cui l’emergenza Coronavirus … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Linkiesta : Lo strano caso dell’estrema destra pugliese che sostiene Emiliano. @PippiMellone, sindaco di Nardò e capofila dell… - Rinaldi_euro : Durante la presentazione del libro di @LucianoBarraCar “Lo strano caso Italia” @Marcozanni86 - ilfoglio_it : Anche alle Scuderie del Quirinale vorrebbero #ChiaraFerragni. 'Non ci vedo nulla di strano. Intercettare un nuovo p… - belarusboy : @Bgbarby0 @DogeViva @Antonel42920114 @FrankNaples81 @Mr_GoghVincent E che orgoglio ci sarebbe ad essere fascisti? A… - corpieterranudm : RT @notav_info: Sgombero Mulini, lo strano caso degli agenti feriti… da una bastonata della digos -

Ultime Notizie dalla rete : strano caso Vlahovic che si fa? lo strano caso di una gemma che stenta a sbocciare fiorentinanews.com Ascoli Piceno, grazie all'aiuto del cane Ila arrestato 50enne che nascondeva droga in casa

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo che in casa aveva nascosto quasi due etti di droga da spacciare. E’ accaduto Mercoledì 22 Luglio, quando la Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno è ve ...

Messi e la sua Milano, tutta moda, shopping, gli amici D&G e la cotoletta...

Messi non viene da tanto a Milano. L’ha frequentata molto di più tra il 2010 e il 2014. Dividendosi tra shopping, sponsor e amicizie, quelle argentine in particolare che ha sempre mantenuto. Il gran c ...

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo che in casa aveva nascosto quasi due etti di droga da spacciare. E’ accaduto Mercoledì 22 Luglio, quando la Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno è ve ...Messi non viene da tanto a Milano. L’ha frequentata molto di più tra il 2010 e il 2014. Dividendosi tra shopping, sponsor e amicizie, quelle argentine in particolare che ha sempre mantenuto. Il gran c ...