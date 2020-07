Iman e Safaa, le stelle di Gaza sognano un futuro che non c’è (Di sabato 25 luglio 2020) Fuochi d’artificio, canti, danze tradizionali e, quando c’è la corrente elettrica, anche luci colorate. Il Tawjihi, l’esame di maturità, è un’occasione che i palestinesi celebrano sempre, in tutte le circostanze, anche quelle più tragiche. Il completamento del percorso scolastico ha ancora valore nella società palestinese. In particolare a Gaza dove gli studenti e le loro famiglie devono affrontare difficoltà ed ostacoli che si riscontrano in pochi altri posti del mondo. Per Iman Abu Shammala e la sua famiglia la felicità … Continua L'articolo Iman e Safaa, le stelle di Gaza sognano un futuro che non c’è proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Iman Safaa Iraq, la lunga battaglia per strappare Mosul all'Isis - Foto Panorama