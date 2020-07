Il funambolico Giuseppe Conte è davvero l’uomo della provvidenza? (Di sabato 25 luglio 2020) Per molti mesi ancora Giuseppe Conte sarà intoccabile e difficilmente se ne potrà parlare con obiettività senza scontrarsi con folle adoranti che ne celebrano il successo, “senza se e senza ma” al Consiglio Europeo di Bruxelles. Le definizioni si sprecano ed uno sforzo immaginifico sembra mettere alla prova le meningi di molti commentatori con l‘occhio allo share, ammiccanti a future opportunità derivanti dall‘ascesa mediatica dell‘“avvocato del popolo”. Salutato come salvatore della Patria, grande statista e mediatore dalle capacità straordinarie, corroborato dalle inevitabili parole di compiacimento del Capo dello Stato e da quelle scontate del Presidente della Camera, ci si attende ora che anche la Chiesa Cattolica, a cui non è ... Leggi su linkiesta

