Gioca a pallone in mare | trafitto da una canna di bambù usata come porta

Si tuffa per parare e finisce sulla porta: trafitto da una canna di bambù. Un giovane di 24 anni di Fossacesia, in provincia di Chieti. È rimasto ferito mentre Giocava a pallone in spiaggia con amici:

Turismo Viterbo, alberghi con l'acqua alla gola: «Per la ripresa serve una città viva»

«Come si esce dalla crisi? Innanzitutto con un piano marketing serio che accenda l’interessa sulla nostra provincia: se non ci conoscono, come possono sceglierci?» Aspettare non basta, bisogna creare ...

Kargbo scatena un'asta in A. E il Crotone si frega le mani

Dalle giocate su una delle spiagge della Sierra Leone - dove tanti ragazzi di quel Paese iniziano a sognare una carriera calcistica - al calcio italiano, il passo è lungo. Ma Augustus Kargbo, l’attacc ...

