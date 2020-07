Essere una donna non vuol dire essere mamma (Di sabato 25 luglio 2020) Bisogna sfatare il mito di donna-madre,la maternità deve essere una scelta ponderata non un imposizione legata al pensiero della società. Leggi su periodicodaily

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - matteosalvinimi : Il centro di accoglienza è al collasso, non è possibile sopportare una situazione del genere, Quest’isola stupenda… - SusannaCeccardi : ?? Una situazione del genere non dovrà più ripetersi. Cinque anni di attesa intollerabili per la tutela dello splend… - eisja_ : @demi__meri A me pare ci sia scritto depende/defende o defensa o qualcosa del genere, ma è scritto al contrario qui… - periodicodaily : Essere una donna non vuol dire essere mamma -

Ultime Notizie dalla rete : Essere una Perugia, Mazzocchi: "Sempre saputo di non essere una squadra di bassa classifica" TUTTO mercato WEB Sfruttamento acque, FDI: ‘Meno chiacchiere e più fatti’

prosegue Amati - quanto sarebbe emerso nel corso della riunione, AdF affermerebbe che la società sta lavorando per il benessere della comunità e del territorio, dando un contributo concreto al ...

Tocilizumab: uno studio osservazionale nella COVID-19

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Secondo uno studio osservazionale l'uso del tocilizumab sarebbe associato ad una riduzione della mortalità del 45% in soggetti con ...

